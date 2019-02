Legal Notices – Estate Notices 2-20-19

Estate of KING, PATRICIA L. Deceased of Ross Township No. 00438 of 2019. Victoria L. Mahofski, Admin., 268 Perrysville Ave., Pittsburgh, PA 15229 or to Michael J. Saldamaro, Esq., STE. 100, 908 Perry HWY., Pittsburgh, PA 15229

Estate of CARLISLE, RICHARD D., a/k/a CARLISLE, RICHARD DAVIS Deceased of McCandless Township. No. 00554 of 2019. Vicki J. Carlisle, Exec., 275 Arcadia Dr., Pittsburgh, PA 15237 or to Michael J. Saldamarco, Esq., STE. 100, 908 Perry HWY., Pittsburgh, PA 15229.

Estate of WILMUS, BRIAN M. Deceased of West View. No. 00398 of 2019. Nicole Puorro, Admin. 366 Allison RD., Gibsonia, PA 15044 or to Michael J. Saldamarco, Esq., STE. 100, 908 Perry HWY., Pittsburgh, PA 15229.

