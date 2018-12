Legal Notices – Estate Notices 12-12-18

Estate of ANAND SESHADRI, Deceased of Moon Twp., PA No. 06878 of 2018. Ramya Sundararajan, Admrx., 216 Beagle Dr., Coraopolis, PA 15108 or to David M. Tkacik, Esq., Tkacik Law Office, P.C., 9500 Brooktree Rd., Suite 205, Wexford, PA 15090

Estate of JULIA K. WILLIAMS, Deceased of Pittsburgh, No. 021806976, of 2018. Clarence Williams, or to c/o Jacqueline H. Brangard, Esquire, Scolieri Law Group, P.C., 1207 Fifth Avenue, Suite 200, Pittsburgh, PA 15219.

Estate of HAROLD B. GREENBERGER, Deceased of 5523 Keenan Dr., Jefferson Hills, PA 15236, No. 7208 of 2018. Jay J. Greenberger, Adm., 1381 Royal Park Blvd., South Park, PA 15129 or to Howard M. Louik Esquire, 754 Pinoak Rd., Pittsburgh, PA 15243

Also On New Pittsburgh Courier: