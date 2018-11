Legal Notices – Estate Notices 11-14-18

Estate of STEINACHER, URSULA H., Deceased of Reserve Township, No. 06713 of 2018. Andrew J. Steinacher, 319 Buffalo RD., Evans City, PA 16033 Admin. or to Michael J. Saldamarco, Esq., Ste. 100, 908 Perry HWY., Pittsburgh, PA 15229

Estate of MARY ELLEN LUCHOK, Deceased of Mt. Lebanon, Pennsylvania No. 02-18-006723. Christopher J. Luchok, Executor, 1427 Mohican Drive, Pittsburgh, PA 15228 or to TODD A. FULLER, Atty; BRENLOVE & FULLER, LLC, 401 Washington Avenue, Bridgeville, PA 15017

Estate of HUDAK, ANTHONY S., Deceased of Franklin Park. No. 05081 of 2018. Anthony R. Hudak, 1428 Balsam Dr., Allison Park, PA 15101. Exec. or to Michael J. Saldamarco, Esq., STE. 100, 908 Perry HWY., Pittsburgh, PA 15229.

Estate of THOMAS J. SEIFERT, Deceased of 3224 Eastmont Avenue, Pittsburgh, PA 15216 No. 02-18-06006 Administrator, Matthew J. Seifert, 3224 Eastmont Avenue, Pittsburgh, PA 15216 or to American Wills & Estates, Lloyd A. Welling, Esquire, 2100 Wharton Street, Suite 302, Birmingham Towers, Pittsburgh, PA, 15203.

