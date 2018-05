Legal Notices – Estate Notices 5-2-18

Estate of ZWIGART, MARIAN ESTELLE aka ZWIGART, MARIAN E. Deceased of Hampton Township. No. 02216 of 2018. Bonnie Sue Zwigart, 2137 Coventry Drive, Allison Park, PA 15101, Exec. or to Michael J. Saldamarco, ESQ., Ste. 100, 908 Perry HWY., Pittsburgh, PA 15229.

Estate of McGOEY, JOHN B., Deceased of Ross Township No. 01802 of 2018. Exec. Brian J. McGoey, 8609 Broad Hill Drive, Pittsburgh, PA 15237 or to Michael J. Saldamarco, Esq., Suite 100, 908 Perry HWY., Pittsburgh, PA 15229

Estate of FRANZ CARL KEPPLER a/k/a FRANZ C. KEPPLER, Deceased of 5036 Sequoia Court, Export, PA 15632. No. 65-18-0512 Executor Berry J. Zentner, 5036 Sequoia Court, Export, PA 15632 or to American Wills & Estates, Lloyd A. Welling, Esquire, 2100 Wharton Street, Suite 302, Birmingham Towers, Pittsburgh, PA 15203

Estate of Myrna J. Worthy, Deceased of Pittsburgh, PA No. 06970 of 2017. Walter P. Worthy, Representaive, c/o A. Jean Cason-Wynter, Esq., 504 Arthur Street, Pittsburgh, PA 15219

