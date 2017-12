Legal Notices – Estate Notices 12-6-17

Estate of GAIL E. GRINGEL, Deceased of Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania No 02-17-06480. Robin L. Rarie, Esq., Administrator, BRENLOVE & FULLER, LLC, 401 Washington Avenue, Bridgeville, PA 15017

Estate of EDWARD C. RUFFENNACH a/k/a Edward C. Ruffennach, Sr., Deceased of Bridgeville, Allegheny County, Pennsylvania No 02-17-06464. Edward C. Ruffennach, Jr. Executor, 1562 Turquoise Drive, Cincinnati, OH 45255 or to TODD A. FULLER, Atty; BRENLOVE & FULLER, LLC, 401 Washington Avenue, Bridgeville, PA 15017

Estate of WALTER PETER PIKUNAS, aka WALTER P. PIKUNAS Deceased of Pittsurgh, Pennsylvania, January 19, 2015 No 02-15-002202. Judith A. Lehnowsky Administrator d.b.n.c.t.a., c/o Judith A. Lehnowsky, Atty., 820 Evergreen Avenue, Pittsurgh, PA 15209 (412) 821-0441

Estate of MARGARET M. JOHNSTON, Deceased of Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania No 02-17-06050. Robin L. Rarie, Esq., Executrix, BRENLOVE & FULLER, LLC, 401 Washington Avenue, Bridgeville, PA 15017

Estate of HAROLD C. CUFF, JR., Deceased of Pittsburgh, PA No 06422 OF 2017. Fred P. Kenderson, Executor, 1911 Fairlawn Street, Pittsburgh, PA 15221 or to Thelma C. Spells, Esquire, 1533 Bidwell Street, Pittsburgh, PA 15233.

Estate of William J. Parker a/k/a William J. Parker, Jr., Deceased of Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania No 02-17-06428. William D. Parker, Administrator, 1128 Centennial Drive, Canonsburgh, PA 15317-9538 or to Jacqueline R. Parker, Administrator, 2006 Brownsville Road, Apt. 7, Pittsburgh, PA 15210 or to ROBIN L. RARIE, Atty; BRENLOVE & FULLER, LLC, 401 Washington Avenue, Bridgeville, PA 15017

Also On New Pittsburgh Courier: